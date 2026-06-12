Dünya Kupası için vize başvurusu reddedilen 100 Arjantinliye televizyon hediye edildi

Washington Post'un haberine göre, Dünya Kupası maçlarını izlemek için ABD'ye vize başvurusu reddedilen​​​​​​​ taraftarlara, bir elektronik firmasından destek geldi.

"Noblex" isimli firma, vize reddi aldıklarına dair belge getiren 100 kişiye bedava televizyon verdi