Dünya
AA
12.06.2026 10:10
Dünya Kupası için vize başvurusu reddedilen 100 Arjantinliye televizyon hediye edildi
Dünya Kupası maçlarını izlemek için ABD vizesi başvurusu reddedilen 100 Arjantinliye, bir elektronik şirketi tarafından televizyon hediye edildi.
Washington Post'un haberine göre, Dünya Kupası maçlarını izlemek için ABD'ye vize başvurusu reddedilen taraftarlara, bir elektronik firmasından destek geldi.
"Noblex" isimli firma, vize reddi aldıklarına dair belge getiren 100 kişiye bedava televizyon verdi