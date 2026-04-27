Ordu’da bahar yerine kış: 4 metrelik karla mücadele

Kabadüz ve Mesudiye ilçelerini birbirine bağlayan Çambaşı-Yeşilce yolunun karla kaplı bölümlerinde iş makineleriyle yol açma çalışması devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bölgede zaman zaman kar yağışının etkisini gösterdiğine işaret ederek şu açıklamayı yaptı:

"Kar kalınlığı yer yer 4 metreye ulaşırken Ordu Büyükşehir Belediyesi de yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor. Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen bölgede bu denli yüksek kar kalınlığı görülmesi, çalışmaları hem zorlaştırıyor hem de ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yolu ulaşıma açmak için titizlikle çalışırken, kar duvarlarını andıran kütleler metrelerce yüksekliğe ulaşıyor."

Öte yandan, ekiplerin yaptığı çalışmalar dronla havadan görüntülendi.