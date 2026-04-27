Menekşe Deresi'nin rengi değişti

Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan dere, rengi değişerek bulanık olarak akmaya başladı.

Balıkçı teknelerine ait barınağın da yer aldığı derenin suyu kahverengiye döndü.

Plastik ve organik atıkların bulunduğu derede, bazı teknelerin de batık halde olduğu görüldü.

Rengi kahverengiye dönen derenin denizle buluştuğu bölge, dronla görüntülendi.

"Haziran, temmuzda burada aşırı derecede pis kokular oluyor"

Bölgede 6 yıldır teknesinin bulunduğunu belirten Sercan Sezen, rengin değişmesinin sebebinin kirlilik olduğunu, fabrikaların pis suyunun göle aktığını söyledi.

Sezen, poyraz ve karayel estiğinde akıntının denize doğru olduğunu belirterek, "Oradaki pislik doğal olarak bu tarafa doğru kayıyor. Rüzgar lodos olduğunda akıntı bu sefer denizden göle geldiği zamanda burası tertemiz bir görüntü alıyor. Ama oradaki fabrikalar atık sularını pis sularını salmazlarsa herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yazın sıcaklık arttığı zaman haziran, temmuzda burada aşırı derecede pis kokular oluyor." diye konuştu.

Barınakta teknesi bulunan Bora Gençer ise derenin temizlenmesini ve batık teknelerin kaldırılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Gençer, "Bu yeni bir şey değil, çok uzun zamandır böyle. Bazı atıklar bu tarafa boşaltıldığı için en ufak bir çalkantıda dip kalkıyor. Olduğu gibi dip balçık, bataklık, çevrenin de halini görüyorsunuz. Bu suyun kendi kendini temizleyecek hali yok, birilerinin buna el atması lazım. Belki 20-30 tekne batık, bu da bir kirlilik. Bunların da çıkması lazım, hepsi milli servet." dedi.