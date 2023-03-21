Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 00:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'da saat 23.42'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Etiketler: Son Dakika Malatya Deprem
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