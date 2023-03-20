Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göksu Deltası'nda yangın: Müdahale sürüyor
[Fotograf: AA]
Mersin Silifke'deki Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Göksu Deltası'nda yangın çıktı.
Deltadaki sazlık alanda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ekipleri sevk edildi.
Olumsuz arazi şartları nedeniyle müdahalede zorlanan ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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