Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 21:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik ekibi kurtardı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) İşletmesi'ne ait Yenikapı seferini yapan feribottan denize atlayan bir yolcu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Saat 11.45'te Yalova'dan yolcularla İstanbul Yenikapı'ya gitmek üzere hareket eden feribotta yolculardan biri, Marmara Denizi'ne atladı.
Olayı gören vatandaşlar durumu feribot yetkililerine bildirdi. Kaptan feribotu durdururken, görevliler de can simidi atarak denizdeki erkek kişiyi çıkarmaya çalıştı.
Bu sırada ihbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, tekneyle yanına yaklaşarak denizdeki vatandaşı kurtardı.
Etiketler: İstanbul Deniz Otobüsü
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