Kağıthane Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda sabaha karşı meydana gelen olayda hafif ticari araçla gelen eldivenli, şapkalı ve maskeli 4 şahıs, bilişim şubesinin kepengini açmaya başladı.

Şahıslar soygunu gerçekleştirdikleri esnada bir anda mağazanın alarmı çalmaya başladı. Sesler üzerine binanın en üst katındakiler dışarıya çıkarak hırsızları fark etti ve onlara taş fırlatmaya başladı.

Birkaç taş parçasından sonra neye uğradığını şaşıran hırsızlar, geldikleri araca binerek apar topar kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane polisi yüzlerce araç sorgulayıp belirledi

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda plakanın 34 MH 1069 olduğu ancak plakanın Küçükçekmece’den çalıntı olduğu tespit edildi.

Devam eden çalışmalarda aynı araca ait yüzlerce plaka sorgulayan polis, aracın orijinal plakasını ve sahibin ise emniyette 10 adet suç kaydı bulunan İsmet S. olduğu belirlendi. Şüphelinin ise çalışmalar çerçevesinde yakalandığı bilgisine ulaşıldı.