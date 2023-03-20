Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 18:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Son Dakika
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