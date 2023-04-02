Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 04:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor.
AFAD'ın internet sitesinde,merkez üssü Akçadağ olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.
Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 2, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2023-04-02
Saat:04:37:09 TSİ
Enlem:38.469 N
Boylam:38.018 E
Derinlik:8.55 km
Detay:https://t.co/In0JKGDg3U@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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