Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 02:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Saimbeyli merkezli 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 1, 2023
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Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-04-02
Saat:01:29:45 TSİ
Enlem:37.898 N
Boylam:36.236 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/733IfsWyCJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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