Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nde trafik akışını rahatlatmak için metruk binaların yıkımını gerçekleştirerek yol genişletme ve yol açma çalışmaları yapılıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, metruk evlerin yıkımı için hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

Metruk evlerin yıkımına ara vermeden devam edeceklerini ifade eden Esen, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaların yanı sıra yol açma ve park çalışmalarına engel teşkil eden binaları resmi prosedürleri yerine getirip yıkımlarını yapıyoruz. Bugün de Karakavak Mahallemizin farklı caddelerine ulaşım ağını sağlayan bağlantı yollarının açılmasına engel teşkil eden iki evin çevre güvenliğini aldıktan sonra yıkımını başarıyla gerçekleştirdik. Çalışmaların ardından mahalle içi bağlantı yollarının yapımına hız verdik. İlçemiz bu tür yenileme ve değişim hizmetleriyle daha modern ve estetik bir görüntüye ulaşıp yaşam standardı da doğal olarak yükselecektir."