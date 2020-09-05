Samandağ ilçesinde birçok noktada başlayan yangını söndürmek için bölgeye ekipler sevk edildi.

2 uçak, 3 helikopter ile havadan, 57 arazöz ve 12 dozer ile karadan müdahale ediliyor.

296 personel sahada görev alıyor.

Yangının bölgedeki yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösteriliyor.

Seldiren Mahallesine girişler kapatılırken, Yeniköy mahallesi boşaltıldı. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Bazı aileler yangın bölgesinden araçlarıyla uzaklaştı.

Yangının büyüklüğü Hatay kent merkezinden de görüldü.