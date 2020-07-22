Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Dedeyazı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Alevlerin kırsal mahallelerdeki yerleşimlere ulaşmaması için iş makineleriyle çalışma yapılırken, söndürme çalışmalarına Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kırcaer, jandarma, güvenlik korucuları ve çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü

Yangına 10 itfaiye ekibi, 5 arazöz, 10 Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 10 belediye personeli, 45 jandarma personeli, 50'ye yakın vatandaş ve iş makineleriyle müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saat süren yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında yaklaşık 10 hektar meşelik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Hayrobulu'nun Subaşı ve Cambazdere mevkileri ile Malkara ilçesinin Çınaraltı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına bir uçak, 3 helikopter, 8 arazöz ve Hayrabolu Belediyesinin iş makineleriyle müdahale edildi.

[Fotoğraf: AA]

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yaklaşık 10 hektarda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi.

Yangının "bir çiftçinin ot biçme makinesinden çıkan kıvılcımla başladığı"nın söylendiğini aktaran İnan, "Cambazdere'de ormanlık alanda başlayan yangına ekipler hızlıca müdahale etti. Çalışmalar devam ediyor. Belediyemize ait iş makineleri de müdahale ediyor. Yangın, havadan ve karadan müdahalenin ardından kısmen kontrol altına alındı. Herhangi bir can ve mal kaybı yok" dedi.