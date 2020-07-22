Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da tren yolunda yangın
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da tren yolunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Tren, yangının sönmesiyle yoluna devam etti.
İskenderun-Malatya seferini yapan ve yakıt taşıyan yük treni Yeşiltepe Erzin mevkiinde seyir halindeyken, çalılık alanda çıkan yangın nedeniyle makinist tarafından durduruldu.
Yangına müdahale eden makinistler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürüldü.
Yaklaşık bir saat bekleyen tren daha sonra Malatya'ya doğru hareket etti.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: hatay tren yangın tren yolunda yangınSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:48
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