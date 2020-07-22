İskenderun-Malatya seferini yapan ve yakıt taşıyan yük treni Yeşiltepe Erzin mevkiinde seyir halindeyken, çalılık alanda çıkan yangın nedeniyle makinist tarafından durduruldu.

Yangına müdahale eden makinistler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürüldü.

Yaklaşık bir saat bekleyen tren daha sonra Malatya'ya doğru hareket etti.

[Fotoğraf: AA]