Haber Giriş: Kaynak: AA
Denize düşen yamaç paraşütü pilotu ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken denize düşen pilot ağır yaralandı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden kalkış yapan yamaç paraşütü pilotu Arif Şahin, akrobasi hareketleri yaptığı sırada denize düştü.
Şahin'in düştüğünü görenlerin yardım istemesi üzerine Ölüdeniz’de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, botla yaralıya ulaştı.
Hayati tehlikesi var
Ağır yaralı Şahin, kıyıda bekleyen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Şahin'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Yamaç paraşütü ölüdeniz jandarma arama kurtarma jakSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:39
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