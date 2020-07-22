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Gaziantep'te 14 eve karantina kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 14 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, filyasyon çalışmaları kapsamında dün itibarıyla 14 evde yaşayan 57 kişi hakkında karantina kararı verildi.
Hıfzıssıhha Kurulu kararınca söz konusu evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı asıldı, güvenlik şeridi çekildi.
Öte yandan, 7 hanede yaşayan 25 kişinin karantina uygulaması sona erdi.
İlçe genelinde 582 kişinin yaşadığı 144 hanede karantina uygulaması sürüyor.
Etiketler: koronavirüs covid-19 karantina karantinaya alınan yerlerSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:28
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