Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kazada beton mikseri yüklü tır yanarak kül oldu
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde iki tır çarpıştı. Beton mikseri taşıyan tırın yakıt deposu alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.
E-90 karayolunun Şereflikoçhisar mevkiinde, Mehmet Ali Sağlam yönetimindeki tır, önündeki aracı sollamak isterken Ahmet Ali Can'ın kullandığı beton mikseri yüklü tırla çarpıştı.
Çarpışmanın ardından beton mikseri taşıyan tırın yakıt deposu alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek, tır ve beton mikserini sardı.
Haber verilmesiyle olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
[Fotoğraf: DHA]
Kazada ölen ya da yaralanan olmadı
İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken, tır ve üzerindeki beton mikseri kullanılmaz hale geldi.
Ölen ve yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: ankara tır kaza trafik KazasıSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 16:52
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