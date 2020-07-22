E-90 karayolunun Şereflikoçhisar mevkiinde, Mehmet Ali Sağlam yönetimindeki tır, önündeki aracı sollamak isterken Ahmet Ali Can'ın kullandığı beton mikseri yüklü tırla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından beton mikseri taşıyan tırın yakıt deposu alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek, tır ve beton mikserini sardı.

Haber verilmesiyle olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

[Fotoğraf: DHA]

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı

İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken, tır ve üzerindeki beton mikseri kullanılmaz hale geldi.

Ölen ve yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.