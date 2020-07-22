Hakkari'de 3 anti personel mayın imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tespit edilen 3 anti personel mayının imha edildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) seri operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır kayıplar verirken örgütün saldırı girişimi ve tuzakları da titizlikle ortaya çıkarılıyor.
Son açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapıldı. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki arama tarama faaliyetlerinde 3 anti personel mayının tespit edildiği belirtildi.
Mayınların imha edildiği belirtilen açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Hakkâri/Çukurca’da icra ettikleri arama tarama faaliyetlerinde 3 adet anti personel mayın tespit ve imha etti" denildi.
Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Hakkâri/Çukurca’da icra ettikleri arama tarama faaliyetlerinde 3 adet anti personel mayın tespit ve imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/fZGWnMtSH4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2020
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