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Hatay'da 130 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde Kurtuluş Mahallesinde belirlenen bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Evde yapılan aramada, 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Olayda R.D., gözaltına alındı.
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