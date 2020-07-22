Jandarma kaybolan çocuğu bulup ailesine teslim etti

Jandarma kaybolan çocuğu bulup ailesine teslim etti

Evde yapılan aramada, 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde Kurtuluş Mahallesinde belirlenen bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Sıradaki Haber

İş yerine giren otomobil hasara neden oldu