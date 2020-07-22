Manisa’da yaşayan annesinin yanına gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Eylem Hıdırtepe için, babası Cengiz Hıdırtepe kızının erkek arkadaşı E.Y. ile birlikte olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan ailenin şüphelendiği ve hakkında suç duyurusunda bulunduğu E.Y.nin, aileyi telefonla arayıp, kızlarının kendisiyle birlikte olmadığını, kaybolmasında bir ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Kayıp olan Hıdırtepe'nin bulunması için güvenlik güçlerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.