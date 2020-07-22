Haber Giriş: Kaynak: AA
İş yerine giren otomobil hasara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu.
M.A idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeni Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Caddesi'nde bir çiçekçi dükkanına girdi.
Kazada, sürücü yara almazken araç ve iş yerinde hasar oluştu.
Etiketler: Mersin Hilmi Seçkin Caddesi TarsusSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:37
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde maske tedbiriyle vaka sayısı 1'e indi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz