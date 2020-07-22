İstanbul İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan 'İstanbul Konut Piyasası Bülteni' yayımlandı.

Verilere göre konut kredilerinde faiz oranlarının düşmesiyle, haziran ayında İstanbul'da konut satış sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 186, mayıs ayına göre ise yüzde 277 oranında artış gösterdi. İstanbul'da bu yılın haziran ayında satılan konut sayısı toplam 28 bin 799 oldu.

İstanbul İstatistik Ofisi'nde görevli Ekonomist Şeyda Nur Yıldırım, "Özellikle konut kredisi faiz oranlarının düşmesi bunda etkili oldu. Bu yıl ipotekli satışların payı yaklaşık yüzde 51 civarına çıktı. Yani baktığımızda, satışların yaklaşık yüzde 50'si ipotekli olarak gerçekleşti. Faiz oranlarının düşmesiyle insanlar krediyle konut satın almaya yöneldi diyebiliriz" dedi.

En çok konut satışı Esenyut'ta

Haziran ayında İstanbul'da toplam 28 bin 799 konut satıldığını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Genel olarak İstanbul'da en yüksek satışın gerçekleştiği ilçe Esenyurt oluyor. Hatta bu yıl İstanbul'daki konut satışlarının yüzde 11'i Esenyurt'ta gerçekleşti. Fakat yüzdesel olarak artışlara baktığımızda, geçen yıl haziran ayına göre en çok satış artışının yaşandığı ilçeler Avrupa Yakası'nda Bayrampaşa, Anadolu Yakası'nda ise Sancaktepe. Bu noktada, bu iki ilçede yaklaşık yüzde 300'lük bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Ama Esenyurt en yüksek paya sahip, orada yaklaşık 3 bin konut satılırken, ondan sonraki en yüksek konutun satıldığı ilçede rakamlar bin civarında."

Yabancılara yapılan konut satışlarında düşüş var

Düşen tek konut satış biriminin, yabancılara yapılan satışlar olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Geçen yıla göre baktığımızda, yabancılara yapılan konut satışlarında yüzde 28 düşüş yaşandı. Bunun dışında tüm kalemlerde artış gerçekleşti. Bu haziran ayında yabancılara yapılan konut sayısı 730 iken, geçen yıl bu rakam 1009. Bunun nedeni de tahminimiz, pandemiden dolayı uçuşların kapalı olması ve insanların yurt dışına pek seyahat edememesi" dedi.

"Yüzde 10 peşinat desteğinin de etkisi oldu"

Faizlerin düşmesiyle mal sahiplerinin konut fiyatlarını yükselttiğini belirten emlakçı Orhan Beran, "Artış söz konusu. Sebebi faizlerin düşmesi. Bir de devletin yüzde 10 peşinat desteğinin satış artışlarına faydası oldu. Ama tabi faizlerin düşmesiyle herkes fiyatları yükseltti" diye konuştu.