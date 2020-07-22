Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Enis Taş, bahçe sulamak için evinin önündeki su kuyusunda bulunan tahliye motorunu çalıştırdı. Bir süre sonra motorun durduğunu fark eden Taş, kuyuya indi. Motoru çalıştırıp bir süre bekleyen Enis Taş, ortaya çıkan karbonmonoksitten zehirlenip 10 metre derinlikte su dolu kuyuya düştü.

Taş'ın kuyuya düştüğünü fark eden akrabaları ona yardım etmek için olay yerine akın etti. Bu sırada kayın biraderi olan Fahrettin Çirkin, kuyuya inip Enis Taş'ı çıkarmak isterken gazdan etkilenip bayıldı.

Çevdekilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Arama-Kurtarma, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlara rağmen kurtarılamadı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Arama-Kurtarma, kuyuya inerek önce zehirlenen Fahrettin Çirkin'i çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Çirkin, Silifke Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, ardından Enis Taş'ın bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Ekipler uzun uğraşın ardından Enis Taş'ın cansız bedenine ulaşıldı.