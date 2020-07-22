Olay, Bolu merkeze bağlı Çanakçılar köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Selim Ulutepe, kendisine ait tarlayı sürdüğü sırada traktöründen çıkan dumanları fark etti.

Traktörden inen Ulutepe, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak başarılı olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan traktörü söndürdü.

Yangında ağır hasar oluşan traktör kullanılamaz hale geldi.