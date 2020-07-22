Haber Giriş: Kaynak: DHA
Tarlayı sürerken yanan traktör kül oldu
[Fotoğraf: DHA]
Bolu'da tarlayı sürerken yanmaya başlayan traktör kullanılamaz hale geldi.
Olay, Bolu merkeze bağlı Çanakçılar köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Selim Ulutepe, kendisine ait tarlayı sürdüğü sırada traktöründen çıkan dumanları fark etti.
Traktörden inen Ulutepe, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak başarılı olmadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan traktörü söndürdü.
Yangında ağır hasar oluşan traktör kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: traktör Balo yangınSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:26
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