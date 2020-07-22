Doğanşehir ilçesine bağlı Dedeyazı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.