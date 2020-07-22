Haber Giriş: Kaynak: AA
45 bin 21 sürücüye hız ihlalinden ceza
Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde eş zamanlı radarla hız denetimi gerçekleştirdi. 45 bin 21 araç sürücüsüne hız ihlali nedeniyle ceza kesildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 18-19-20 Temmuz'da 81 ilde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamalarda toplam 79 bin 246 araç ve sürücü denetlendi.
Denetimlerde 3 bin 320’si gece olmak üzere toplam 45 bin 21 araç sürücüsüne hız ihlali nedeniyle işlem yapıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü radarla hız denetimiSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:53
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