Haber Giriş: Kaynak: DHA
Malatya ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Malatya ve Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Malatya ve Gaziantep'te belirlenen 13 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 13 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.
Adreslerde, 400 gram metamfetamin, 22 gram sentetik kannabinoid, 31 gram esrar, 44 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu malatya emniyet müdürlüğüSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 15:55
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