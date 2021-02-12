14 Kasım 2020 tarihinde Ordu’nun Korgan ilçesine bağlı Saraaliç Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Makbule Sarı’dan haber alınamaması üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Çilingir yardımıyla eve giren polisler, Sarı’nın domuz bağıyla bağlanmış ve bir çarşafa sarılmış cansız bedenini buldu.

Evde yapılan incelemede para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Cinayeti itiraf ettiler

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, inceledikleri kamera kayıtlarında şüpheli gördükleri Hayrettin Görgülü’yü ve yeğeni Serkan Uluz’u gözaltına aldı.

Polisteki ilk sorgularında cinayeti itiraf eden şüpheliler, cinayeti işleme gerekçesi olarak maddi sıkıntıları gösterdi ve evden aldıkları bir çuval fındığı da sattıklarını söylediler.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ünye M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Hakim karşısına çıktılar

Şüphelilerin tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek 'kasten öldürme' suçu açısından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Katil zanlıları tutuklu bulundukları Ünye M Tipi Kapalı Cezaevi’nden Fatsa Adliyesi’ne getirilerek hakim karşısına çıkarıldılar.

“Burada mutlu son” yazan masaj salonunu aramışlar

Katil zanlıları, hakimin cinayeti nasıl işledikleri yönündeki sorusu üzerine, olaydan 10 gün önce Sarı’nın evinin yakınlarındaki ormanlık alanda çalıştıklarını söyledi.

Uluz, dayısıyla birlikte yaşlı kadının evine gittiklerini ve dayısının talimatlarıyla yaşlı kadını darp ettiklerini söyledi.

Evden çıkarken beraberinde götürdükleri fındık çuvalını satan katil zanlıları, elde ettikleri parayla alışveriş yaptıklarını ve “Burada mutlu son” yazan bir masaj salonunu aradıklarını açıkladı.

Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, sanık Hayrettin Görgülü’nün akıl sağlının yerinde olup olmadığına yönelik Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmesine ve mütalaaya karşı süre verdi ve duruşmayı 5 Mart’a erteledi.