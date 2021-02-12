Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteroloji Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre pazar gününden itibaren kent genelinde orta kuvvette ve kuvvetli zirai don beklendiğini açıklandı.

Vatandaşların meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olması gerektiği de kaydedildi.