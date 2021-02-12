Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa için zirai don uyarısı
Bursa Valiliği, şehirde hafta sonu beklenen kar yağışı nedeniyle zirai don uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteroloji Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre pazar gününden itibaren kent genelinde orta kuvvette ve kuvvetli zirai don beklendiğini açıklandı.
Vatandaşların meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olması gerektiği de kaydedildi.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu
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