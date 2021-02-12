Aksaray'da, 112 Çağrı Merkezini arayan bir kişi bebeğinin nefes alamadığını ve morardığını söyleyerek yardım istedi.

Çağrıyı karşılayan 112 görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Şirin Taydemir, panik halinde durumu anlatmaya çalışan bebeğin annesinden sakin olmasını ve söylediklerini hemen yapmasını istedi.

Minik bebeğin annesi Melike Ok, sağlık görevlisinin söylediği şekilde yüz üstü çevirdiği bebeğinin sırtına vurarak nefes borusunu tıkayan havuç parçasının çıkmasını sağladı.

Minik bebeğin ağlama sesini duyan 112 görevlisi nefes almaya başladığı bilgisini teyit ederek anneye sakın kalmasını bulundukları adrese ambulans ve sağlık görevlilerini yönlendirildiğini belirtti.

Olay yerine kısa zamanda ulaşan 112 ekipleri 7 aylık Aysima bebeğin rahat şekilde nefes aldığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Hastaneye sevk edilmesine gerek duyulmayan minik Aysima'yı daha sonra tekrar ziyaret eden sağlık görevlileri bebeğin genel muayenesi yaptı.

Sakin kalmak büyük önem taşıyor

Aysima bebeği evinde ziyaret eden 112 görevlisi Şirin Taşdemir, karşılaşılan acil bir durumda sakin kalmanın ve yapılacak müdahalenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Olay anını anlatan Taşdemir, şunları söyledi:

"Çağrıyı aldığımda anne çok panikti, çocuğunu boğazına havuç kaçtığını söyledi. İlk başta Heimlich Manevrasını tarif ettim. O panikle anne talimatları yaptı ilk parça çıktı. 'Çocuğun sesi geliyor mu?' dediğimde gelmiyor dedi. Tarifi tekrar yapmasını istedim. İkincide nefes almaya başladığını söyledi. Ağlama sesini de duydum. Ondan sonra adresini alarak ambulans yönlendirdim. Ekipler yolda iken tekrar anneyi arayarak bebeğin durumu hakkında bilgi aldım"