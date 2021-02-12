Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Topulyurt köyü, salgının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Karantina Koronavirüs
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