Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 14:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hastayı almak için helikopteri kar üzerine indirdi
Van'da ambulans helikopterin pilotu, 61 yaşındaki erkek hastayı almak için kar yığını üzerine iniş yaptı.
Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Anaköy Mahallesi'ne bağlı Çığlı mezrasında, 61 yaşındaki erkek hasta, kar yağışının yolu kapatması nedeniyle ambulans helikopterle hastane ulaştırıldı.
Pilot Burak Türkel, helikopteri kar üzerine indirerek hastayı alıp hastaneye götürdü.
İddiaya göre Türkel, "Ben bu hastayı burada bırakmam, almadan gitmek yok" diyerek, ambulans helikopteri karlı bölgeye indirdi.
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