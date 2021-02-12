Ayvalık’ın Sarımsaklı mevkiinde dün saat 21.00 sıralarında şiddetli yağış sırasında meydana gelen hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Hortumun zarar verdiği bölgede enerji nakil hatları da zarar görünce elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bölgeye yeniden enerji verilebildi.

[Fotoğraf: AA]

Ağaçlar devrildi, tekneler ters döndü

Çamlık koyunda kıyıya bağlı 15 tekne alabora oldu. Aynı bölgede bulunan Paşalimanı mevkisinde de hortum yaklaşık 30 ağacı devirdi.

[Fotoğraf: AA]

Ölen veya yaralananın olmadığı şiddetli yağış, dolu ve hortum sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yola uçan çatı parçalarını kaldırmak için çalışmalara başladı.

AFAD ekipleri de hasar tespit çalışması başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı

Gün aydınlandığında hortum ve şiddetli rüzgarın bıraktığı hasarı yerinde inceleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaşanan afet nedeniyle tüm ilçe halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Sarımsaklı’da yaşayan Mahmut Aydın ise "Dün akşam yağmur yağarken, bir anda oluşan hortum karşımızda bulunan evin çatısını, olduğu gibi bizim apartmanın üzerine indirdi. O anda elektrik nakil hatları koptu. Gece saat 04.00’e kadar bölgemizde elektrik yoktu" dedi.

[Fotoğraf: AA]