Çoğunluğu İngiltere ve Güney Afrika gibi ülkelerden havayoluyla İstanbul'a gelen yerli ve yabancı yolcular, Maltepe'deki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdunda karantina altına alınıyor.

Karantinaya alınan konuklarla İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra AFAD, 112 sağlık personelleri, Maltepe İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler 7/24 ilgileniyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nun güvenliği de emniyet güçlerince sağlanıyor.

Şu anda 283 kişinin bulunduğu yurtta kalanların sayısı, Türkiye'ye giriş yapan yolcuların dönem dönem artmasına bağlı olarak 900'lere kadar çıkabiliyor. Toplam 4 bin 104 kapasiteli yurt odalarında 10 günlük karantina boyunca tek kalınıyor. Yurtta kalanlara üç öğün yemek dağıtılırken, günde iki kere de çay ikramı yapılıyor.

Düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılıyor

Tüm gün doktor ve hemşirenin bulunduğu yurtta, düzenli sağlık kontrolleri yapılırken belirli periyotlarla yurt dezenfekte ediliyor.

Yurtta kalanlara internet erişimi de sağlanıyor. Yabancı misafirler, İngilizce bilen İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelince her gün ziyaret edilerek ihtiyaçları soruluyor.

İngiltere'den Türkiye'ye gelen Kenan Doğan, geçen cumartesi akşamı PCR testi yapıldıktan sonra ambulansla yurda getirildiğini söyledi.

Yurttaki görevlilerin elinden geleni yaptığını anlatan Doğan, "Yurtta her şey gayet iyi, beklentilerimizin üstünde. Yurt dışından görüyoruz, takip ediyoruz ama Türkiye gerçekten çok güzel şeyler yapıyor. Burada, yemek servisi olsun yurdun hijyeni olsun her şey çok iyi. Sürekli gelerek bir isteğimiz olup olmadığını soruyorlar. Gerçekten de sağlık bakımından Türkiye çok çok iyi." diye konuştu.

Doğan, yurttan çıkmadan önce bir test daha yapılacağını belirterek, bunun hem sağlık hem de güven açısından bu çok güzel ve memnun edici olduğunu dile getirdi.

Öğrenci olarak bulunduğu İngiltere'den Türkiye'ye gelen Fırat Üzüm de karantina süresi dolana kadar yurtta kalacağını söyledi.

Üzüm, yurtla ilgili herhangi bir şikayetleri olmadığını, hijyen konusunda yurdun çok dikkatli davrandığını kaydetti.