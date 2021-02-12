Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından örgüt mensuplarının Türkiye genelinde ankesörlü hatlarla görüşmelerini tespit eden Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün adliye ve cezaevindeki gizli yapılanmasının deşifresi için çalışmalarını sürdürüyor.

Şüphelinin itiraflarıyla ortaya çıkarıldı

Terör örgütünün adliye ve cezaevlerindeki gizli yapılanmada sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan “Yakup” kod adlı kişi, etkin pişmanlık kapsamında örgüte dair bilgileri itiraf etti.

Başsavcılık, “Yakup” kod adlı şüphelinin farklı bir kişi üzerine kayıtlı olan ve örgüt içerisinde “hizmet hattı” olarak adlandırılan hat üzerinden çok sayıda kişiyle irtibat halinde olduğunu belirledi.

İnfaz koruma memurlarına “Nafiz”, zabıt katiplerine “Zeki”

İrtibat halinde olduğu başka bir şüpheli ise, soruşturma aşamasında verdiği ifadede, 2008’de adliyenin gizli yapılanmasına girdiğini ve infaz koruma memurları ile zabıt katiplerine sohbet vermeye başladığını itiraf etti.

Şüpheli, verdiği bilgiler arasında infaz koruma memurlarına “Nafiz”, zabıt katiplerine ise “Zeki” dendiğini ve tüm Türkiye’de bu şekilde kodlama yapıldığını açıkladı.

Örgüt üyeleri puanlamaya tabi tutulmuş

Örgütün, sorumlu kişilerden örgüt üyelerini derecelendirmelerini istediğini anlatan şüpheli, derecelendirme sistemi ile ilgili ayrıntıları anlattı:

“1 ile numaralandırılan infaz koruma memuru 'ehli dünya' gibi nitelendirilirdi. Puanlamadaki en düşük seviyeydi. Dinle alakası olmayan kişi olarak söylenirdi. 2 ile numaralandırılan infaz koruma memuru 'sempatizan' gibi nitelendirilirdi. 3 ile numaralandırılan infaz koruma memuru sohbetlere gelen ve namazlarını kılan kişi olarak nitelendirilirdi. 4 ile numaralandırılan infaz koruma memuru sohbete gelmekle kalmayan ve gazete/dergi abonesi olan kişiler olarak nitelendirilirdi. 5 ile numaralandırılan infaz koruma memuru 'hizmete kendini adamış' kişiler olarak nitelendirilirdi.”

Adliye ve cezaevi yapılanmasının işleyişini anlattı

Şüpheli, FETÖ’nün adliye ve cezaevi yapılanmasının işleyişi hakkında da bilgi verdi:

“İlk olarak örgüt kendi yetiştirmiş olduğu öğrencileri zabıt katipliği ya da infaz koruma memurluğu sınavına yönlendirir, mülakatta başarılı olmasını sağlar. Başarılı olduktan sonra sohbetlere çağrılarak irtibatları devam ettirilir. İkinci olarak infaz koruma ve katiplik sınavını kazanmış, öncesinde FETÖ ile irtibatı olmayan kişilere kahvaltıya veya pikniğe çağrılmak suretiyle ulaşılır. Alaka gösterilen bu şahıslar zamanla örgüte kazandırılmaya çalışılır.”

Geçmişte örgütle bağlantısı olup sonrasında kopan kişilerin sınavı kazanması durumunda ise eski sorumluların devreye girerek kişiyi tekrar örgüte kazandırmaya çalıştığı öğrenildi.

Tutuksuz yargılanacak

Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ’nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli etkin pişmanlıktan yararlandı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, Tekirdağ 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanacak.