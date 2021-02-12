Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ bahanesiyle 120 bin lirasını dolandırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ta kendini polis olarak tanıtan zanlı, bir kişiden adının FETÖ soruşturmasına karıştığını öne sürerek 120 bin lira istedi. Dolandırılan kişi durumu fark edince polise başvurdu, zanlıyı yakalama çalışmaları başlatıldı.
T.Ç, telefonda kendisini polis olarak tanıtan zanlının, adının terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasına karıştığını söylemesi üzerine paniğe kapıldı.
Şüphelinin verdiği hesap numarasına 120 bin lira yatıran T.Ç, daha sonra dolandırıldığını anlayarak polise gidip şikayetçi oldu.
Zanlı parayı başka bir hesaptan uluslararası sisteme aktarmış
Bunun üzerine çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlının parayı bir başka şüpheliye ait hesap üzerinden uluslararası sisteme gönderdiğini tespit etti.
Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: FETÖ
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