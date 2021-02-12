T.Ç, telefonda kendisini polis olarak tanıtan zanlının, adının terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasına karıştığını söylemesi üzerine paniğe kapıldı.

Şüphelinin verdiği hesap numarasına 120 bin lira yatıran T.Ç, daha sonra dolandırıldığını anlayarak polise gidip şikayetçi oldu.

Zanlı parayı başka bir hesaptan uluslararası sisteme aktarmış

Bunun üzerine çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlının parayı bir başka şüpheliye ait hesap üzerinden uluslararası sisteme gönderdiğini tespit etti.

Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.