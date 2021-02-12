Muş’un Üçevler Köyü’nde ağaç ürünleri üreterek geçimini sağlayan 70 yaşındaki Musa Korkmaz, 45 yıldır kuru ağaçlardan kızak yapıyor.

Kurumuş ağaçları şekillendirerek kızak, atlı kızak, kürsü ve balta sapı üreten Korkmaz, yazın taş duvar ve demir işçiliği yaparken kışın ise kızak yapıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kızaklar çiftçilerin en büyük yardımcısı

3 çeşit ağaçtan oluşan bir kızağı 2 günde üreten Korkmaz, çeşitli illerden kızak siparişi alıyor ve bir adet kızağı 700-800 TL arasında satıyor.

Genelde ağaç, saman, ot ve benzeri malzemelerin taşındığı kızaklar, zorlu kış koşullarının yaşandığı kentteki çiftçiler tarafından hayvanlara saman taşımak için kullanılıyor.

Haber: Şahin Şahin