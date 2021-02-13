Sevgililer Günü'nün başlangıcı Roma dönemine kadar uzanıyor. Bu gün Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıktı. Bu sebeple bazı toplumlarda Aziz Valentine Günü olarak da biliniyor.

Sevgililer Günü'nün küresel bir endüstriye dönüşmesiyse Sanayi Devrimi'nden sonra artan tüketim çılgınlığıyla başlıyor.

"Mavi" ve "Pembe"nin hikayesi

Tüketim alanları arayışları renklerle başlıyor. 1800'lü yıllarda giysilerde hakim renk beyaz. Beyaz hem kadın hem erkek rengi olarak kullanıyordu. Ancak pek karlı görünmüyordu. Renkleri ve cinsiyetleri sınıflandırmak için kampanyalar başladı.

Kimi erkeğin renginin pembe, kadın renginin mavi olduğunu öneriyor, başkası bunun tersini dayatıyordu. Renklerde ayrılsalar bile hedef aynıydı. Renklerle ayrıştırmak ve cinsiyete yönelik çeşitlilikle daha çok kazanmak.

Uzun süren kampanyaların sonucunda pembe feminen mavi ise maskülen hüviyet kazandı.

Sevgililer Günü'nün ortaya çıkışı, küresel bir endüstriye dönüşmesi aynı dönemlere rastlıyor. Bu günün duyulmasını ve çoğu insan tarafından kutlanmasını sağlayan şey de Sevgililer Günü'ne özel üretilen kartlar.

1800’lü yıllarda postanın yaygınlaşmasıyla Ester A. Howland, ilk Valentine kartını basarak geleneği bir endüstriye dönüştürüyor. Ve bugün Sevgililer Günü'ne özel üretilen kartlar için milyarca dolar harcanıyor. Hem de sadece tek bir günde.

Sevgililer Gününe ne kadar harcama yapıyoruz?

Günümüzde, sevgililerin birbirine hediyeler aldığı bu günde piyasadaki satışlar hayli artış durumda. Rengarenk mağazalar, pahalı ziynet eşyaları, çiçekler, pastalar sevgililer için bu romantik günde çok daha değerli hale geliyor. Taşıdığı kültürel kodları bir kenara koyacak olursak Sevgililer Günü aslında mutlu etmekten çok milyarlarca dolarlık kazancı hedefleyen bir sektör.

Bugün dünyada Sevgililer Günü'nü yüzde 50’lik bir dilim kutluyor. Tüketiciler Sevgililer Gününü kutlamak için rekor miktarda para harcamaya bu yıl da hazır.

Buna en net örnek ABD. Amerika’da bu yıl 14 Şubat için harcanması beklenen tutar 22-30 milyar dolar. Türkiye’de ise tahmini rakam 3 milyar liranın üzerinde. Tüm dünyada toplamda ve tek bir günde harcanması beklenen rakam neredeyse 100 milyar dolar.

Dünyada bugün için harcanan paraya bakalım...

[Grafik: TRT Haber (Bedra Nur Aygün)]

Sevgililer Günü'nün en kazanan sektörü kuyumculuk. En çok yüzük, kolye ve saat gibi şık eşyalar tercih ediliyor. Sadece ABD’de mücevherlere bu 14 Şubat’ta 4,3 milyar dolarlık bir harcama bekleniyor. En çok tercih edilen diğer hediyelerse sırasıyla elektronik eşyalar, kozmetik ürünler ve çikolata.

Bu güne özel çok sayıda üretilen ve alışverişte ciddi kazanca sahip olan çiçekleri de unutmayalım. Çünkü küresel çapta 14 şubatta çiçek endüstrisi yaklaşık 64.5 milyar Euro kazanıyor.

Oysa, Sevgiler Günü yalnızca pahalı hediyeler, gösterişli kutlamalardan ibaret değil. Bazen tek ihtiyacımız sevildiğimizi hissetmek. Sevginin bir güne sığdırılmaya çalışılması, bir hediyeye dönüştürülmesi, “seni seviyorum” cümlesinin samimiyetinden sizce de uzak değil mi?

14 Şubat her ülkede aynı mı kutlanıyor?

Bu soruya cevabı, Sevgililer Günü'nü kutlamanın yasak olduğu ülkelerden başlayabiliriz. Hatta Suudi Arabistan'da Sevgililer Günü kutlamasında kullanılan ürünlerin satışı da yasak. Özbekistan,Türkmenistan, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan Sevgililer Günü'nü kutlamayan ülkelerden.

Bazı ülkelerde ise bu özel gün, ilginç bir geleneğe bürünmüş durumda. Japonya'da Sevgililer Günü’nün sembolü çikolata. Ancak fark şu. Japonya’da kadınlar erkeklere hediye alıyor.

Slovenya’da ise 14 Şubat’ı kuşlar kutluyor. Doğanın uyanışının kutlanıldığı bu günde, kuşların birbirlerine evlilik teklifi ettiğine inananlar, bu kuşları izleyerek kısmetlerinin açılmasını bekliyor.

ABD'li bir hukuk bürosunun bu gün için çiftlere olan hediyesi de oldukça farklı. Çünkü 14 Şubat'ta boşanan çiftlerin masraflarını bu hukuk şirketi karşılıyor.