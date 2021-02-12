Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da toprağa gömülü patlayıcılar bulundu
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan, toprağa gömülü çok sayıda mühimmat bulundu. Patlayıcılar imha edilirken, malzemelere de el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığınca 9 Şubat'ta başlatılan "Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan Operasyonu"nda Hasankeyf ilçesinin Karakaş Dağı bölgesinde 4 ayrı noktada teröristlerce kullanılan patlayıcılar ve yaşam malzemeleri bulundu.
Yapılan aramalarda, toprağa gömülü 4 anti personel mayını, savunma tipi el bombası, 2 antitank roketatar mühimmatı, anti personel roketatar mühimmatı, G-3 piyade tüfeği şarjörü, 12 fişek, el terazisi, terör örgütüne ait sözde mühür ve buna ait mürekkep, 4 teyp kaseti, 5 eski tip nüfus cüzdanı ve muhtelif örgütsel doküman ele geçirildi.
Patlayıcılar yerinde imha edildi, delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu.
Etiketler: Terör Örgütü
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