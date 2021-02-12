Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesinde yarın akşam saatlerinden sonra başlayacak kar yağışının zamanla kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olacağı bekleniyor.

Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji, vatandaşları, kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma konusunda uyardı.