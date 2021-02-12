Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da tedbirleri ihlal eden 285 kişiye ceza
[Fotoğraf: Arşiv]
Konya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 285 kişiye para cezası uygulandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşların yoğun tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlardaki denetimlerine devam ediyor.
Ekipler, 8-12 Şubat'taki kontrolleri sırasında, sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal ettiği belirlenen 285 kişiye cezai işlem uyguladı.
Denetimler kapsamında, COVID-19 tedbirlerinin ihlal edildiği umuma açık 5 iş yeri ise faaliyetten men edildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Bursa için zirai don uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz