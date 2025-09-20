Makas atıp sürücülere hakaret etti: Trafik magandası polisten kaçamadı

Olay dün Küçükçekmece Tem Otoyolu Ankara istikatinde meydana geldi.

Trafikte makas atan bir kişi, hem kendi hem diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Sürücülere hakaretler de savuran sürücü, makas atarken bir araca çarptı.

Makas atıp sürücülere hakaret etti; o anları bir de kayda aldı

Hakaret üzerine hakareket eden maganda o anları da kayda aldı.Sürücünün tepki çeken görüntülerinin sosyal medyada palyaşılmasının ardından magandanın kimliği tespit edildi.

Gözaltına alınan E.U.'ye `sürücü belgesiz araç kullanmak` , `makas atmak`, `yakın takip`, `saygısızca araç kullanmak` tan toplamda 48 bin 607 TL idari para cezası kesilirken, sürücü hakkında adli adli işlem başlatıldığı öğrenildi.