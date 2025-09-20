Açık 22.5ºC Ankara
AA 20.09.2025 13:35

"Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe" projesiyle 306 bin 740 öğrenciye ulaşıldı

İlkokul, ortaokul ve liselerde başlatılan "Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe" projesi kapsamında 306 bin 740 öğrenciye çevre farkındalığı eğitimi verildi.

"Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe" projesiyle 306 bin 740 öğrenciye ulaşıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin dört bir yanında öğrencilerimizle büyük bir çevre hareketi başlattık. 'Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe' diyerek şehir şehir dolaştık, toplam 306 bin 740 öğrencimizle buluşup çevre farkındalığı eğitimi verdik. Daha yaşanabilir bir dünya hep birlikte mümkün." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe" projesinin Türkiye Çevre Ajansı tarafından 2024'te başlatıldığı ve bu kapsamda Türkiye genelinde 198 ilkokul, 236 ortaokul ile 226 lisede öğrencilere eğitim verildiği bildirildi.

Eğitimlerde öğrencilere doğa dostu uygulamalar, çevre bilinci ve Sıfır Atık anlayışına ilişkin birçok farklı başlıkta içerikler sunulduğu aktarılan açıklamada, Depozito Yönetim Sistemi ve Fethiye-Göcek-Dalaman çevresinde hayata geçirilecek Deniz Ekosistemi'ni Koruma Projesi'ne dair konuların da eğitimlerde yer aldığı belirtildi.

Öğretici, eğlendirici ve interaktif içeriklerle verilen eğitimlerin, öğrencilerin yaş gruplarına uygun olarak anlatıldığı kaydedildi.

ETİKETLER
Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim
