AA 20.09.2025 13:34

Giresun'da sel ve heyelan: Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Giresun'un Çanakçı, Doğankent, Görele ve Güce ilçelerinde de sel ve heyelanlar meydana geldi. AFAD ekipleri mahsur kalan 10 kişiyi kurtardı. Bölgede çok sayıda ekiple çalışma başlatıldı.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde heyelan meydana geldi.

Heyelanın ardından bulundukları evden çıkamayan 8 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerindeki derelerde ise su seviyeleri yükseldi. İlçelerde yaşanan heyelanlar sonucu bazı köy yollarının ulaşıma kapandığı öğrenildi.

"Dere yataklarından uzak durun"

Giresun Valiliği, sosyal medya hesaplarından kentte meteorolojik sarı uyarının devam ettiğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamaların beklendiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu ana kadar en yoğun yağış Çanakçı'da 109,6 milimetre olarak görüldü. AFAD ve ilgili kurumlar 908 personel, 225 araç, 110 iş makinesi, 3 bot ve 30 motopomp ile teyakkuzda. Sosyal medya hesapları üzerinden ve belediyelerden anonslarla bilgilendirme yapılıyor. Dere yataklarından uzak durun, trafikte dikkatli olun, elektrik tesisatı işlerinizi erteleyin."

Heyelanlarda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Giresun Valiliği'nden alınan bilgiye göre, yağışların ardından Doğankent, Görele ve Güce ilçelerinde heyelanlar meydana geldi.

Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyündeki 7 kişilik aile, toprak kaymasının evlerinin önüne kadar ulaşması nedeniyle mahsur kaldı.

AFAD ve ilçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla aile tahliye edildi.

Görele ilçesinde ise derelerin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bazı köy yollarına ulaşım sağlanamıyor.

İlçeye bağlı Haydarlı köyünde büyükbaş hayvanı ile mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Güce ilçesine bağlı Tekkeköy köyü Ağaçbaşı Yaylası'nda da heyelan meydana geldi. Yaylada mahsur kalan 2 kişi İlçe Özel İdare ekiplerince yolun temizlenmesinin ardından tahliye edildi.

Çanakçı'da metrekareye 306 kilogram yağış

Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 14 saati aşkın süredir yağışın etkili olduğunu söyledi.

Meteorolojik verilere göre, ilçede metrekareye 306 kilogram yağış düştüğünü bildiren Kasım, "Çanakçı deresinde su debisi ciddi şekilde yükselmiş durumda. Şu anda can ve mal kaybı olabilecek bir durum yok. Alt yapımızda hasarlar söz konusu. Heyelanlarımız var, ekiplerimiz çalışıyor." dedi.

Giresun Heyelan Sel Yağış
