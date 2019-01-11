İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Çevre Yolları Trafik Denetleme Ekipler Amirliği'nin, 22 Aralık gece saat 04.10 sıralarında, FSM Köprüsü'nde bir otomobilin, aralarından geçmeye çalıştığı iki araçtan birine çarpması sonucu meydana gelen kazada, olay günü sürücü A.T.'ye tehlikeli şerit değiştirmekten bin 2 lira ceza kestiği belirtildi.

Olay

Köprüde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçmeye çalıştığı iki araçtan birine çarpması sonucu devrilmiş, ters dönen otomobilden sürücü aracın camından sürüklenerek çıkmıştı. Görüntüler, trafikte seyreden başka bir kişi tarafından çekilip sosyal medyaya yüklenmişti.

Kaynak: AA