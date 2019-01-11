İBB Gençlik Meclisinden yapılan açıklamaya göre, gençlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla sürdürülen faaliyetler çerçevesinde düzenlenen eğitim programları ve etkinlikler, ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

15-25 yaş grubunun katılımına açık olan yabancı dil kursları vasıtasıyla gençler, ücretsiz yabancı dil eğitimi almanın yanı sıra farklı kültürleri de tanıma imkanı da buluyor.

Bugüne kadar 2 bini aşkın gence dil eğitimi veren Gençlik Meclisi, bu eğitimleri bir araya toplamak için İstanbul Dil Merkezini kuracak.

12 dilde ücretsiz sertifikalı yabancı dil eğitimi

İstanbul'un farklı bölgelerinde eğitim verecek merkez, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Almanca, Japonca, Arapça, Rusça, Çince, Korece, Farsça ve Türkçe olmak üzere 12 dilde temel, orta ve yüksek düzeyde ücretsiz sertifikalı yabancı dil eğitimi ile gençleri geleceğe hazırlayarak, dünya ile entegrasyonlarını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, İstanbul Dil Merkezi'nin 1 Şubat'tan itibaren hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Bugüne kadar düzenledikleri yabancı dil kurslarının gençlerden büyük ilgi gördüğünü, İngilizce ve Almanca eğitimleri ile başlayan kursların, gençlerin talepleri doğrultusunda zamanla 12 dile yükseldiğini ifade eden Ağırbaş, küreselleşen dünyada yabancı dil öğrenmenin gençler için bir zorunluluk olduğunu ve bu alanda kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA