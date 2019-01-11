İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesi, Borsa İstanbul'un işgali davasında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince 15 sanık hakkında verilen kararla ilgili incelemesini tamamladı.

Ceza Dairesi, 2 sanık hakkında "anayasayı ihlal" ve şehitler Mehmet Şevket Uzun ile Fatih Satır'ı "kasten öldürmek" suçlarından verilen 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından verilen 319 yıl 10'ar ay hapis cezalarını usul ve yasaya uygun buldu.

Ceza Dairesinin kararıyla 2 sanık hakkındaki hapis cezaları onanmış oldu.

Davanın geçmişi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, biri polis 2 kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı, Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgal edilmesine ilişkin 1'i firari, 7'si tutuklu 15 sanığın yargılandığı davaya ilişkin kararını 2 Temmuz'da açıklamıştı.

Tutuklu sanıklar eski binbaşı Ahmet Baykal ve eski astsubay Seyit Ali Şahin'i, "anayasayı ihlal" ve şehitler Mehmet Şevket Uzun ile Fatih Satır'ı "kasten adam öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, bu sanıkları, "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından ise toplamda 319 yıl 10'ar ay hapisle cezalandırmıştı.

Mahkeme heyeti, firari sanık Murat Çelik'in dosyasının ayrılmasına, 5'i tutuklu 12 sanık hakkında ise tüm suçlardan ceza verilmesine yer olmadığına karar vermişti.

Heyet, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verirken sanıklara, "ceza verilmesine yer olmadığına dair" kararın beraat anlamına gelmediğini belirtmişti.

Mahkeme başkanı Utku Ercan bu sanıklara hitaben, "Eylemlere katılmamışsınız ama bu eylemlere engel olmayışınız önemli bir kriterdi. Keşke direnip bunların yaşanmasına izin vermeseydiniz. Burada verilen ceza her ne kadar bir ceza olmasa da siz kendi kendinizi muhakeme edip değerlendirin." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA