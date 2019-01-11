BİK'ten yapılan açıklamada, gazetelere yapılan resmi ilan yayım bedellerinin ödenmesinde, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranmasına ve varsa vergi borçlarının kesilerek, ilgili vergi dairesine aktarılmasına dair 6183 sayılı kanunun ilgili madde değişikliğinin uygulanmasının, Hazine ve Maliye Bakanlığının kararı ile 1 Temmuz 2019'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinde 23 Aralık 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 1 Ocak 2018'den itibaren hak sahiplerine yapacakları ödemelerde, vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına dair belge isteme zorunluluğunun getirilmişti. Ancak yerel gazetelerin bu yeni uygulamaya uyum sağlayabilmeleri amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından söz konusu belge isteme zorunluluğu 1 Ocak 2019'a ertelenmişti."

“1 Temmuz 2019'da başlatılmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir”

BİK'e intikal eden yazıda, gazetelerin uygulamaya henüz uyum sağlayamadığının belirtildiği ifade edilen açıklamada, "Basın İlan Kurumu tarafından gazetelere yapılan ödemeler sırasında hak sahiplerinden vergi dairelerine vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılarak kesinti yapılmasına ilişkin tatbikatın, 1 Temmuz 2019'da başlatılmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir." denildi.

Buna göre BİK'in, 1 Temmuz'dan itibaren gazetelere yapacağı ödemelerde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aramaya başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA