Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Makas atarak kazaya neden olan sürücü yakalandı
İstanbul'da kamyonetle makas atan bir sürücü, direksiyonu yan yoldaki otomobilin önüne kırdı. Otomobille kamyonet çarpıştı. Polis, kaçan kamyonet sürücüsünü yakaladı.
İstanbul Avcılar'da makas atarak ilerleyen bir kamyonet kazaya neden oldu.
Kamyonet sürücüsü, kazanın ardından aracını ters yönde sürüp olay yerinden kaçmaya çalıştı.
Emniyet birimleri kısa süre içerisinde makas atarak kazaya sebebiyet veren aracı tespit etti. Şüpheli kısa sürede yakalandı.
Kazaya neden olan sürücüye 12 bin 390 lira idari para ceza uygulandı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Malatya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz