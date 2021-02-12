İstanbul Avcılar'da makas atarak ilerleyen bir kamyonet kazaya neden oldu.

Kamyonet sürücüsü, kazanın ardından aracını ters yönde sürüp olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Emniyet birimleri kısa süre içerisinde makas atarak kazaya sebebiyet veren aracı tespit etti. Şüpheli kısa sürede yakalandı.

Kazaya neden olan sürücüye 12 bin 390 lira idari para ceza uygulandı.