Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 100 litre sahte içki ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde Yeşilyurt ilçesi Kuşdoğan Mahallesi'nde M.O. ile Y.S'nin sahte alkol ürettiği belirlendi.
[Fotoğraf: DHA]
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 100 litre sahte alkol ile 1 adet damıtma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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